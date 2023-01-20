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Camide abdest alıyordu! 9 bin dolar böyle çalındı!

İstanbul Fatih'te, camide abdest alan Tacikistan uyruklu bir turistin çıkarıp astığı montun cebinden 9 bin dolar parası çalındı. Paraları çalan 59 yaşındaki Mustafa A., polis tarafından gözaltına alındı. Benzer suçlardan 20 kaydı bulunan şüphelinin parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 20.01.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Abdest alırken 9 bin doları çalındı! Son dakika: Hızrsızlık anbean kamerada - VİDEO HABER
Camide abdest alıyordu! 9 bin dolar böyle çalındı!
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DHA

İstanbul Fatih'te, montunun cebindeki 9 bin doları çalınan Tacikistan uyruklu B.B., 16 Ocak Pazartesi günü polise başvurdu. B.B.'nin şikâyeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

HIRSIZIN 20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre incelemeler sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önce de benzer suçlardan 20 kaydı bulunan Mustafa A. (59) olduğunu tespit etti.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Mustafa A. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığında şüphelinin üzerinde 14 bin 420 lira, 200 dolar ve 100 Euro bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa A. adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, B.B., abdest almak için şadırvanda montunu çıkarıp asıyor. Şüpheli ise kendi montunu asar gibi yaparak 9 bin doları çalıyor. Ardından şüpheli montunu tekrar giyip hızla cami avlusundan uzaklaşıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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