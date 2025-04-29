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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!

        İstanbul'da, park halindeki bir otomobilde bulunan 50 bin lirayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, Kocaeli'nde yapılan operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:59 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:51
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        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
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        İstanbul Kartal'da, 4 Nisan'da polise başvuran Ş.C., Yukarı Mahallesi, Üsküdar Caddesi'nde park halinde bulunan otomobilinin arka camının kırılarak hırsızlık yapıldığı yönünde şikayette bulundu.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        DHA'daki habere göre Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

        CAMI TEKME ATARAK KIRDI

        Görüntülerde otomobille olay yerine gelen 3 şüpheliden ikisinin araçtan inerek hırsızlık yaptıkları otomobilin yanına yöneldikleri görüldü. Motosiklet kaskı takan 2 şüphelinin otomobilin arka kapısını açamayınca camı tekmeleyerek kırdığı ve arka koltukları yatırarak bagajda bulunan 50 bin lirayı aldığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

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        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Görüntülerde, şüphelilerin hızla olay yerinden kaçarak geldikleri otomobile yöneldikleri anlar da yer aldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bu görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

        ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Kocaeli'ne kaçtığı tespit edilen şüpheliler F.A. (24), M.B. (26) ve Ö.I (20) yapılan operasyonla gözaltına alınırken şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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