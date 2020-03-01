Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi. İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında bulduğu 5 golle mücadeleden 3 puanla ayrılan bordo-mavilileri zafere ise Anthony Nwakaeme taşıdı! Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Nijeryalı yıldız mücadeleye 46. dakikada dahil oldu ve maçın kaderini değiştirdi!

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Anthony Nwakaeme, ortaya koyduğu futbol ve attığı golle galibiyette önemli rol oynadı. Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan, Beşiktaş maçında da görev alamayan Nijeryalı futbolcu, iyi bir şekilde dönerek takımına önemli katkı yapan isimlerin başında geldi.

21 MAÇTA 15 GOLE DOĞRUDAN KATKI!

Trabzonspor'un geçen sezon başında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki yıldız, bu sezon Süper Lig'de 21 maçta süre aldı, 15 gole ise doğrudan katkı sağladı. Forma giydiği 21 karşılaşmada 9 gol atan Nwakaeme, 6 golün de hazırlayıcısı oldu. Nijeryalı futbolcu tüm kulvarlarda ise 33 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.