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        Haberler Gündem Çevre Nusaybin'de 8 bin zeytin fidanı dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Nusaybin'de çiftçilere 8 bin zeytin fidanı dağıtıldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde çiftçilere 8 bin zeytin fidanı dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:28
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        Nusaybin'de 8 bin zeytin fidanı dağıtıldı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Nusaybin Kaymakamlığı iş birliğinde bölge çiftçilerinin üretim potansiyelinin artırılması ve zeytin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla "Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi" hazırlandı.

        Projenin öncelikleri arasında tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak, çiftçilere alternatif gelir kaynakları sunmak ve kentin verimli topraklarını daha etkin kullanmak da yer alıyor.

        Proje kapsamındaki çiftçilere düzenli olarak teknik destek sağlanacak, fidanların gelişimi ve verimliliği titizlikle takip edilecek ve çiftçilere her türlü rehberlik hizmeti de sunulacak.

        Nusaybin ilçesinin 8 Mart Mahallesi'ndeki spor kompleksi bahçesinde fidan dağıtım töreni düzenlendi.

        Törene katılan Kaymakam Evren Çakır, Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanı Kutbettin Yavuz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Doğan çiftçilere zeytin fidanı dağıttı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, üreticinin yanında olmaya ve kırsalda kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

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