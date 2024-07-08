İstanbul Maltepe'de, 17 Ekim 2022 tarihinde Kamil Hakan Karabulut (58), alzaymır hastası annesine evde bakıcılık yapan bir çocuk annesi Nursel Bircan (39) ile yaşadıkları tartışmanın ardından Bircan'ı, çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurarak öldürdü.

İHA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kamil Hakan Karabulut hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kamil Hakan Karabulut ve sanık avukatları katıldı.

"BEN AGRESİF BİR İNSAN DEĞİLİM"

Kapıdan çıkmak istedim beni itekledi. O bıçağı sallamasaydı. Ben saldırgan agresif bir insan değilim. Israrlarla geri çekilmeme rağmen üzerime gelmesine gerek yoktu. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Böyle bir şeyi planlamadım. Yaşananlar nedeniyle üzgünüm” dedi.