Nuri Sesigüzel'in öldüğüne dair haberler çıkınca ünlülerin ölüm haberlerini duyuran Onur Akay konu ile ilgili açıklama yaptı. Onur Akay "Bugün 6 Aralık Pazar günü vefat eden Urfalı bir başka türkücü. Bir dönem Nuri Sesigüzel’e de rakip olan ve albümler yapan Nuri Serigüzel koronaya yenik düşerek vefat etti. İsimleri aynı ve soyadlarında ise bir harf farklı olunca, sosyal medyada karışıklık yarattı ve efsane türkücü Nuri Sesigüzel’in vefat ettiği yönünde yanlış bilgi yayıldı. Nuri Serigüzel’e Allah’tan rahmet, Nuri Sesigüzel’e de sağlıklı uzun ömürler dilerim" açıklamasını yaptı.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, 1943'te Şanlıurfa'da doğmuştur. Gerçek adı Nuri Kaçtaş'tır.

13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.

NURİ SESİGÜZEL'İN FİLMLERİ

Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977

Deli Deli Tepeli 1975

Bahtı Kara Yarim 1975

Başa Gelen Çekilir 1974

Züleyha 1973

Günahımı Çekeceksin 1970

Kaderin Oyunu 1970

Ham Meyva 1970

Bir Aşk Türküsü 1969

Dost Hançeri 1969

Gelin Ayşem 1969

Kendi Düşen Ağlamaz 1969

Mahallenin Namusu 1969

Mezarımı Taştan Oyun 1969

Tütüncü Kız Emine 1969

Vatan Borcu 1969

Gül Ayşe 1969

Kara Sevda 1968

Yayla Kartalı 1968

Kara Yazım 1968

Yaşamak Haram Oldu 1968

Mezarım Mermerden Olsun 1968

Acı Türkü 1967

Garipler Sokağı 1967

Acı Tutku 1967

Aşkınla Divaneyim 1967

Seher Vakti 1966

Kara Tren 1966

Fabrikanın Şoförü 1966

Geceler Yarim Oldu 1966

Kartal Yavrusu Hamido 1966

Burçak Tarlası 1966

Ağlayan Gözler 1965

Fabrikanın Gülü 1964

Kara Yılan 1963