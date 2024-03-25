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        Haberler Dış Yazar Nuri Sesigüzel kaç yaşında öldü? Nuri Sesigüzel kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Nuri Sesigüzel kaç yaşında öldü? Nuri Sesigüzel kimdir?

        İnternet ve sosyal medya kullanıcılarının en fazla merak ettiği kişiler arasında olan Nuri Sesigüzel, geçtiğimiz yıl vefat etmesiyle hayranlarını üzmüştü. Son günlerde ise birçok kişi Nuri Sesigüzel'in kim olduğunu ve hayatını neden kaybettiğini merak etmeye başladı. Türkücü Nuri Sesigüzel ne zaman öldü? Hepsi ve daha fazlası için okumaya devam edin…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:25
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        Nuri Sesigüzel kaç yaşında öldü?
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        Hayatını kaybederek geride bıraktığı hayranlarını üzen Nuri Sesigüzel, Türk halkı için değerli bir sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Türküleriyle gönüllerde taht kuran sanatçının Nuri Sesigüzel kimdir, hayatı, oynadığı filmler ve ölüm nedeni nedir? İşte cevabı…

        NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

        Nuri Sesigüzel kimdir?” sorusunun yanıtı, internet üzerinde sıklıkla araştırılır. Sevilen bir ses sanatçısı olan Nuri Sesigüzel’in doğum adı Nuri Kaçtaş’tır. Sanatçı, 1 Temmuz 1937’de Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. Türk ses sanatçısı ve sinema oyuncusu olarak ünlüler dünyasında yer alan sanatçının annesi Nazey Kaçtaş, babası ise Mamo Kaçtaş’tır. İkilinin oğulları olarak Şanlıurfa Birecik ilçesinde dünyaya gelmiştir.

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        Sanatçı, 13 yaşındayken sevdiği halk müziğine heves etmiştir. Daha 14 yaşındayken saz çalmaya başlayan Sesigüzel, 1961 senesinde TRT İstanbul Radyosu’nun açtığı sınavlara girmiştir. Sınavı kazanınca radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına atılmıştır. Plak şirketlerinin ilgisini çektikten sonra 300’ü aşkın plak doldurarak sektörde adını duyurmaya başlamıştır. Nuri Sesigüzel, 1963’te sinema hayatına giriş yaparak oyunculuk da yapmıştır.

        NURİ SESİGÜZEL KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

        Türküleriyle ve oynadığı filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Nuri Sesigüzel kaç yaşında öldü? 1 Temmuz 1937’de doğan sanatçı, 20 Mayıs 2023 tarihinde hayata gözlerini yummuştur. Çocuk yaşından müziğe ve sanat dünyasına heves eden sanatçı, uzun yıllar sanat camiasına çok değerli eserler vermiştir. Nuri Sesigüzel, öldüğünde 86 yaşındaydı.

        NURİ SESİGÜZEL NEDEN ÖLDÜ?

        Ölümü, sanatçının hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılaşmıştır. “Nuri Sesigüzel neden öldü?” sorusu da günümüzde bu nedenle hâlâ yoğun şekilde sorulur. Sesigüzel, 20 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da kalp yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir. Öldüğünde 86 yaşında olan sanatçı için Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınmıştır. Sonrasında sevenlerinin katılımıyla Nuri Sesigüzel’in naaşı Büyükçekmece Mezarlığı’na defnedilmiştir.

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        Sanatçı Nuri Sesigüzel’in hayatını kaybettiğini İbrahim Tatlıses duyurmuştur. Sosyal medya hesabından takipçilerine sanatçının öldüğünü duyuran Tatlıses şu cümleleri aktarmıştır;

        "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Duydum, üzüntümü anlatamam tüm sevenlerine ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH'tan Rahmet mekânın Cennet olsun ustaların ustası Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelde Loo varolasın ustam."

        SANATÇININ FİLMOGRAFİSİ

        • 1963: Kara Yılan
        • 1964: Fabrikanın Gülü
        • 1965: Ağlayan Gözler
        • 1966: Burçak Tarlası
        • 1966: Fabrikanın Şoförü
        • 1966: Geceler Yarim Oldu
        • 1966: Kara Tren
        • 1966: Kartal Yavrusu Hamido
        • 1966: Seher Vakti
        • 1967: Acı Türkü
        • 1967: Acı Tutku
        • 1967: Aşkınla Divaneyim
        • 1967: Garipler Sokağı
        • 1968: Kara Sevda
        • 1968: Kara Yazım
        • 1968: Mezarım Mermerden Olsun
        • 1968: Yaşamak Haram Oldu
        • 1968: Yayla Kartalı
        • 1969: Kendi Düşen Ağlamaz
        • 1969: Bir Aşk Türküsü
        • 1969: Dost Hançeri
        • 1969: Gelin Ayşe'm
        • 1969: Gül Ayşe
        • 1969: Mahallenin Namusu
        • 1969: Mezarımı Taştan Oyun
        • 1969: Tütüncü Kız Emine
        • 1969: Vatan Borcu
        • 1970: Günahımı Çekeceksin
        • 1970: Ham Meyve
        • 1970: Kaderin Oyunu
        • 1973: Züleyha
        • 1974: Başa Gelen Çekilir
        • 1975: Bahtı Kara Yarim
        • 1975: Deli Deli Tepeli
        • 1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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