Nuri Sesigüzel kaç yaşında öldü? Nuri Sesigüzel kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Nuri Sesigüzel kaç yaşında öldü? Nuri Sesigüzel kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Hayatını kaybederek geride bıraktığı hayranlarını üzen Nuri Sesigüzel, Türk halkı için değerli bir sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Türküleriyle gönüllerde taht kuran sanatçının Nuri Sesigüzel kimdir, hayatı, oynadığı filmler ve ölüm nedeni nedir? İşte cevabı…

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

“Nuri Sesigüzel kimdir?” sorusunun yanıtı, internet üzerinde sıklıkla araştırılır. Sevilen bir ses sanatçısı olan Nuri Sesigüzel’in doğum adı Nuri Kaçtaş’tır. Sanatçı, 1 Temmuz 1937’de Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. Türk ses sanatçısı ve sinema oyuncusu olarak ünlüler dünyasında yer alan sanatçının annesi Nazey Kaçtaş, babası ise Mamo Kaçtaş’tır. İkilinin oğulları olarak Şanlıurfa Birecik ilçesinde dünyaya gelmiştir.

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Sanatçı, 13 yaşındayken sevdiği halk müziğine heves etmiştir. Daha 14 yaşındayken saz çalmaya başlayan Sesigüzel, 1961 senesinde TRT İstanbul Radyosu’nun açtığı sınavlara girmiştir. Sınavı kazanınca radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına atılmıştır. Plak şirketlerinin ilgisini çektikten sonra 300’ü aşkın plak doldurarak sektörde adını duyurmaya başlamıştır. Nuri Sesigüzel, 1963’te sinema hayatına giriş yaparak oyunculuk da yapmıştır.

NURİ SESİGÜZEL KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? Türküleriyle ve oynadığı filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Nuri Sesigüzel kaç yaşında öldü? 1 Temmuz 1937’de doğan sanatçı, 20 Mayıs 2023 tarihinde hayata gözlerini yummuştur. Çocuk yaşından müziğe ve sanat dünyasına heves eden sanatçı, uzun yıllar sanat camiasına çok değerli eserler vermiştir. Nuri Sesigüzel, öldüğünde 86 yaşındaydı. NURİ SESİGÜZEL NEDEN ÖLDÜ? Ölümü, sanatçının hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılaşmıştır. “Nuri Sesigüzel neden öldü?” sorusu da günümüzde bu nedenle hâlâ yoğun şekilde sorulur. Sesigüzel, 20 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da kalp yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir. Öldüğünde 86 yaşında olan sanatçı için Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınmıştır. Sonrasında sevenlerinin katılımıyla Nuri Sesigüzel’in naaşı Büyükçekmece Mezarlığı’na defnedilmiştir. REKLAM

Sanatçı Nuri Sesigüzel’in hayatını kaybettiğini İbrahim Tatlıses duyurmuştur. Sosyal medya hesabından takipçilerine sanatçının öldüğünü duyuran Tatlıses şu cümleleri aktarmıştır; "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Duydum, üzüntümü anlatamam tüm sevenlerine ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza ALLAH'tan Rahmet mekânın Cennet olsun ustaların ustası Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelde Loo varolasın ustam."

SANATÇININ FİLMOGRAFİSİ 1963: Kara Yılan

1964: Fabrikanın Gülü

1965: Ağlayan Gözler

1966: Burçak Tarlası

1966: Fabrikanın Şoförü

1966: Geceler Yarim Oldu

1966: Kara Tren

1966: Kartal Yavrusu Hamido

1966: Seher Vakti

1967: Acı Türkü

1967: Acı Tutku

1967: Aşkınla Divaneyim

1967: Garipler Sokağı

1968: Kara Sevda

1968: Kara Yazım

1968: Mezarım Mermerden Olsun

1968: Yaşamak Haram Oldu

1968: Yayla Kartalı

1969: Kendi Düşen Ağlamaz

1969: Bir Aşk Türküsü

1969: Dost Hançeri

1969: Gelin Ayşe'm

1969: Gül Ayşe

1969: Mahallenin Namusu

1969: Mezarımı Taştan Oyun

1969: Tütüncü Kız Emine

1969: Vatan Borcu

1970: Günahımı Çekeceksin

1970: Ham Meyve

1970: Kaderin Oyunu

1973: Züleyha

1974: Başa Gelen Çekilir

1975: Bahtı Kara Yarim

1975: Deli Deli Tepeli

1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse Adnan Şenses kaç yaşında öldü?

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