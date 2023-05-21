Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüze'in vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Usta ses sanatçısı ve sinema oyuncusu değerli Nuri Sesigüzel’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.