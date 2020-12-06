Nuri Sesigüzel'den açıklama

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hakkında çıkan 'öldü' iddialarına yanıt verdi.

Snob Magazin'e konuşan Sesigüzel, “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim” şeklinde konuştu.