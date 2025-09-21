Nuri Şahin: Gidecek çok yol var

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GİDECEK ÇOK YOL VAR"

Müsabakaya çok iyi başladıklarını belirten Şahin, "İlk yarım saatte istediğimiz oyunu oynadık. Gol de attık. İlk yarıyı tam olarak domine ettik. İkinci yarıda talihsiz bir şekilde yediğimiz golün ardından biraz moral bozukluğu oldu. Oyunumuz biraz geriye gitti. Alanyaspor fiziksel olarak üstüne koydu. İkinci yarıdan çok memnun değilim. İlk 50-60 dakikada gayet olumluyuz. Gidecek çok yol var. İlk dönemimiz biraz sancılı geçecek. Takımın geri dönüşünden, oyunundan ve çabasından memnunum." şeklinde konuştu.

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını aktaran Nuri Şahin, "İyi bir takımız. Her hocanın prensibi ve oyun stili var. Sahaya odaklanmak istiyoruz. Kazanarak devam etme alışkanlığını pekiştirmek istiyoruz. Çok ümitliyim. Takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.