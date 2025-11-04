Habertürk
        Nuri Şahin'den Erol Bulut'un iddialarına yanıt! - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin'den Erol Bulut'un iddialarına yanıt!

        Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un 'Geçen hafta Başakşehir maçından önce kulübün içerisinde olan birisi bütün bilgileri rakip takıma, Nuri Şahin'e aktarmış' şeklindeki açıklamasına yanıt verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:08 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:08
        Nuri Şahin'den Erol Bulut'un iddialarına yanıt!
        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "hayatı boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadığını" ifade etti.

        Şahin, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm." değerlendirmesinde bulundu.

        Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, dün oynanan Eyüpspor müsabakasının ardından "Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış." diye konuşmuştu.

        Habertürk Anasayfa