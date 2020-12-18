Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83) vefat etti. Aslanoba'nın ölümü iş dünyasında üzüntüye sebep oldu. Nuri Nihat Aslanoba'nın Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

NURİ NİHAT ASLANOBA KİMDİR?

1 Mayıs 1937 yılında Bursa'da doğan Nuri Nihat Aslanoba, ticaret lisesini bitirip iş hayatına atıldı. Tahsil hayatı boyunca babasına ait lokantada ticaretle ilgili tecrübe edinen Aslanoba, baba mesleği lokantacılığı 1960 yılına kadar devam ettirdi. Aslanoba daha sonra su sektörüne yönelerek Erikli Su markasının temellerini attı. Aslanoba, evli ve üç çocuk babasıydı.