Nuri Alço kornea nakli oldu
Geçtiğimiz nisan ayında beyin kanaması geçirerek ameliyat olan Nuri Alço, bu kez de gözünden operasyon geçirdi
Giriş: 15.07.2024 - 13:39 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:39
- 1
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, kornea nakli ameliyatı geçirdi.
- 2
Nuri Alço'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- 3
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, "Allah, neşeni daim etsin aşkım. Çok başarılı bir nakil ameliyatı oldu. 6 aydır görmeyen göz açıldı çok şükür. Bu son olsun bir daha hastalık yanıbaşından bile geçmesin inşallah" dedi.
-
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ