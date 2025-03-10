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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay, 'Turkish Delight' akımına katıldı - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay, 'Turkish Delight' akımına katıldı

        Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili, 'Türk lokumu' makyajı adıyla sosyal medyada viral oldu. Birçok yabancı kadın bu akımı denedi. Türkiye'de ise Selin Şekerci, Elif Buse Doğan, Larissa Gacamer ve Selin Genç'in ardından Nurgül Yeşilçay da bu akıma katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:49
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        'Turkish Delight' akımına katıldı
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        Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Türkan Şoray, oyunculuğunun yanı sıra zarafeti ve kendine özgü stiliyle de ilham vermeye devam ediyor. Son dönemde, Şoray’ın yıllardır ikonik hale gelen makyaj tarzı, 'Turkish Delight' (Türk lokumu) makyajı adıyla sosyal medyada viral oldu.

        Birçok yabancı içerik üreticisi, bu makyajı deneyerek ünlü oyuncunun görünümüne benzemeye çalıştı. Kısa sürede Türkiye’de de yayılan akıma ünlü isimler de katıldı.

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        Selin Şekerci - Larissa Gacamer

        Selin Şekerci, Larissa Gacamer, Selin Genç ve Elif Buse Doğan gibi isimler bu akımı deneyenler arasında yer aldı.

        Selin Genç - Elif Buse Doğan

        Son olarak, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu trende katıldı.

        Nurgül Yeşilçay

        Türkan Şoray, makyaj akımıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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