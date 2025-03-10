Nurgül Yeşilçay, 'Turkish Delight' akımına katıldı

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncalarından Türkan Şoray, oyunculuğunun yanı sıra zarafeti ve kendine özgü stiliyle de ilham vermeye devam ediyor. Son dönemde, Şoray’ın yıllardır ikonik hale gelen makyaj tarzı, 'Turkish Delight' (Türk lokumu) makyajı adıyla sosyal medyada viral oldu.

REKLAM advertisement1 Birçok yabancı içerik üreticisi, bu makyajı deneyerek ünlü oyuncunun görünümüne benzemeye çalıştı. Kısa sürede Türkiye’de de yayılan akıma ünlü isimler de katıldı. REKLAM

Selin Şekerci - Larissa Gacamer Selin Şekerci, Larissa Gacamer, Selin Genç ve Elif Buse Doğan gibi isimler bu akımı deneyenler arasında yer aldı.

Selin Genç - Elif Buse Doğan Son olarak, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu trende katıldı.

Nurgül Yeşilçay Türkan Şoray, makyaj akımıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları" ifadelerini kullanmıştı. Fotoğraflar: Instagram