Nurgül Yeşilçay, 'Güzel Cin'de rol alan İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı tarafından nedeni açıklanmadan istenmeyen oyuncu ilan edilmişti. İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, bir yıl önce filmin yapımcısı Mehrdad Farid ve yönetmeni Bayram Fazlı'ya Nurgül Yeşilçay'ın kadrodan çıkarılmasını istediğini söylemişti.

Mehrdad Farid , o günlerde "İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, bana ve yönetmen arkadaşımız Bayram Fazlı'ya filmden Nurgül Yeşilçay'ı çıkarmamızı istedi. Oyuncu kadrosunda veya çekimlerde herhangi bir değişiklik yapmak imkansız. Senaryoyu İran Sinema Örgütü'ne sunup filmin üretim lisansı için başvurduğumuzda Türk oyuncunun projede yer alacağı açık bir şekilde belirtilmişti" şeklinde açıklama yaparak İran - Türk ortak yapımı 'Güzel Cin'in kadrosundan Nurgül Yeşilçay'ı çıkarmayacağını söylemişti.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı'nın Nurgül Yeşilçay'ın kadrosunda olmasını istemediği 'Güzel Cin' bütün engelleri aşarak gösterime hazır hale getirildi. Hatta film, önümüzdeki günlerde önce İran'da gösterime girecek. Yeşilçay, Ferhad Aslani ile başrolünü paylaştığı filmde talihsiz bir olay yaşayıp, girdiği psikolojik şoktan konuşma yeteneğini kaybetmiş 'Dilaram' adlı karakteri canlandırdı.