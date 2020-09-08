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Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, dün akşam Azra Akın ve eşi Atakan Koru ile yemek yedi. Akın ve Koru ile keyifli vakit geçiren Yeşilçay, gecenin ilerleyen saatlerinde çifti salsa dansı yaparken çekti.

44 yaşındaki oyuncu, o anları videoya çekerek sosyal medya hesabından yayınladı.

"ENİŞTEM ŞAŞIRTTI"

Nurgül Yeşilçay, paylaşımına "Eniştem şaşırttı. Mükemmeller. Zaten salsa dansı ederken tanışmışlar yahu" notunu düştü.

Azra Akın da, videoyu kendi sayfasında yer vererek "Biraz eğlendik" ifadelerini kullandı.

Çiftin, dans videosu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2018'de ilk çocukları Demir'i kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.