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49 yaşındaki oyuncu Nurgül Uluç, hayatını kaybetti. Hande Ataizi ve Nurgül Yeşilçay'ın da yer aldığı 'Melekler Adası' adlı dizide rol alan Uluç'un bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Bir çocuk annesi Nurgül Uluç, 'Korkuyorum Anne' adlı film ve çok sayıda tiyatro oyununda rol almıştı.