Nurettin Sönmez, tarihi dizilerin aranılan isimlerinden biri haline geldi. Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin ardından geçtiğimiz sezon Kuruluş Osman dizisinde yerini alan Nurettin Sönmez hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir.

İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş:Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.

NURETTİN SÖNMEZ'İN YER ALDIĞI DİZİLER