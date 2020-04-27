27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş'ın ölüm sebebi nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü modacı geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti. İşte, Nur Yerlitaş hayatı hakkında detaylar...
NUR YERLİTAŞ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Nur Yerlitaş'ın ölüm sebebi ile ilgili henüz yakınlarından açıklama yapılamadı.
Yerlitaş son olarak katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:
İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı.vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı ‘hemen ameliyat’ dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım.
NUR YERLİTAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Asıl adı Nuray olan Nur Yerlitaş11 Ağustos 1955 yılında İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. Nur Yerlitaş bir dönem İşte Benim Stilim tarzı programında jüri üyesi olmuş ve sosyal medyada da fenomen haline gelmişti. Nur Yerlitaş Seda Sayan, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan başta olmak üzere birçok sanatçının sahne kıyafetini tasarlamıştırç
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