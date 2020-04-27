Ünlü modacı Nur Yerlitaş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı ameliyat masasına yatmıştı. Beynindeki tümörle uzun bir süre yaşadıktan sonra, ameliyat masasına yatan ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın kanser tedavisi gördüğü süreçte vermiş olduğu onlarca kilo sevenlerini endişelendirmişti. Peki, Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş kaç yaşında, neden öldü? Son dakika Nur Yerlitaş haberleri detayları ile birlikte haberimizde.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 senesinde İstanbul’un Vefa Semtinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Arap kökenli, baba tarafından ise Giresunlu olan Nur Yerlitaş’ın annesinin adı Saadet Yerlitaş’dır. Benan isminde bir kız kardeşi ve Bahattin isminde de bir erkek kardeşi bulunan ünlü modacı Yelitaş dobralığı ile bilinmektedir. Bundan dolayıdır ki sözünü sakınmak hiçbir zaman ona göre bir tavır olmamıştı. Ünlü modacı Nur Yerlitaş kendisini “dikişçi” ve “kostüm tasarımcısı” olarak lanse ediyor, bilindik ve klişe ifadesiyle “modacı” olarak anılmak istemiyordu. Hiç evlilik yapmamış olan Yerlitaş’ın bir dikiş atölyesi bulunmaktadır.

1980'li yıllarda Paris ve Milano’dan bavul içerisinde getirdiği giysileri satarak modacılığa adım atan Nur Yelitaş ilerleyen yıllarda kendi butiğini açarak tasarım işine girdi. Nişantaşı’nda yaşamını sürdüren ünlü modacı Derin Mermerci’ye de Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan gibi bir çok ünlünün sahne kostümlerini Nur Yerlitaş dikmektedir.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, 2007 senesinde Show TV ekranlarında yayınlanan ve Şebnem Dönmez’in sunuculuğunu yaptığı “Bak Kim Dans Ediyor” isimli yarışma programında jüri üyeliğini üstlenmişti. 2010 senesinde yine Show TV ekranlarında yayına giren “Yemekteyiz” isimli yarışma programında Nur Yerlitaş, Barbaros Şansal, şarkıcı Cenk Eren, gazeteci yazar Ece Vahapoğlu ve eski Avrupa güzelimiz Neşe Erberk ile birlikte yarışmıştı. 2011 senesinde Show TV ekranlarında yayınlanan “Bugün Ne Giysem” isimli yarışma programında jüri üyeliği yapmıştı. Diğer jüri üyeleri ise yine kendisi gibi moda tasarımcısı olan İvana Sert, Hakan Akkaya ve koreograf Uğurkan Erez olmuştu.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, 2011 senesinde ses sanatçısı Demet Akalın'ın 'Türkan' isimli şarkısının klibinde Türkan Şoray'ı canlandırmış olan Yerlitaş ile birlikte klipte birçok ünlünün yanı sıra İzzet Çapa’da rol almıştı. Ünlü modacı Nur Yerlitaş, 2014 senesinin yaz bitiminde TV8 ekranlarında yayınlara başlayan sunuculuğunu Öykü Serter ile birlikte Uğurkan Erez’in paylaştığı “Bu Tarz Benim” isimli yarışma programında İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jürilik görevini üstlenmiş 2015 senesinin ilk aylarında Tv8 ekranlarında da 2.sezonda da yayınlanan programda jüri üyeliğine devam etmiştir. 2015 senesinin Ağustos sonunda yine Tv8 ekranlarında yayına başlayan ve 25 Aralık 2015 senesinde biten Tv8 ekranlarının sevilerek izlenen programı “İşte Benim Stilim All Star” yarışmasının finalinin ardından Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu jüri görevinden ayrılmıştı.

8 Şubat 2016 senesinde yeni yarışmacılarla yeniden başlayan “İşte Benim Stilim” yarışmasında jüri kadrosunda Neslihan Yargıcı'nın yerine tekrar Nur Yerlitaş getirilmişti.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a, yarışmanın ardından Panik atak diye doktora gitmiş ancak beyin kanseri teşhisi konulmuştu, buna istinaden 6 Ağustos 2018 tarihinde ameliyat olmuştu. Tedavi süreci halen devam ederken 27 Nisan 2020 tarihinde 64 yaşında yaşamını yitiren ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefatını ünlü sanatçı Cenk Eren sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Nur Yerlitaş’ın Yer Aldığı Programlar

Bak Kim Dans Ediyor (2007)

Yemekteyiz (2010)

Bugün Ne Giysem (2011)

Bu Tarz Benim (2014)

İşte Benim Stilim (2015-2017)

Maral En Güzel Hikâyem Dizisinde (2015) – 9. bölüm

“Türkan” – Demet Akalın (2011)

“Karagözlüm” – Serkan Kaya