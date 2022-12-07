Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak burayla ilgili 2003 yılından beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl daha detaylı çalışmalar yapabilmek için İTÜ ile çalışmak istedik. İTÜ bu konuda en donanımlı üniversitelerden bir tanesi. İTÜ ile hem Ağrı Dağı'nda uydu görüntüleriyle çalışma yapmak hem de 1959 yılında İlhan Durupınar tarafından keşfedilen Telçeker ve Üzengülü köyleri arasındaki doğal yapıyı da inceleyelim dedik.