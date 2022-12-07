İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİ
Nuh'un Gemisi'nin küresel çapta ilgi uyandırdığını ifade eden Prof. Dr. Kaya, şunları söyledi:
"Kutsal kitaplarda Nuh'un Gemisi'ne yer verilmiştir. Kaynakların büyük çoğunluğunda da Ağrı Dağı ve çevresine dikkat çekilmesi çok yoğun bir inanç turizmi potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde inanç turizmiyle ilgili gelen gruplar bulunmaktadır. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan çok ciddi bir ilgi vardır. Zaten bu alanda ilk çalışmaları Avrupalılar başlatmış, 1829'da Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrot, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını aramak için Ağrı Dağı'na tırmanmıştır. Biz bu çalışmalara üniversitelerimiz bünyesinde el attık.