NUGGET NASIL PİŞİRİLİR?

Nugget pişirme tekniği oldukça pratik ve hızlı bir işlemdir; ancak çıtır dış kaplaması ve yumuşak iç dokusunu koruyarak ideal lezzeti yakalamak için bazı püf noktalara dikkat edilmelidir. Öncelikle hazır dondurulmuş nugget’lar kullanılacaksa, ürünlerin çözülmesine izin verilmeden doğrudan pişirme işlemi yapılmalıdır, aksi halde dışı fazla yağ çeker veya iç kısmı yumuşak kalabilir. En yaygın yöntem olan tavada kızartma için, derin bir tavada yeterli miktarda sıvı yağ kızdırılır; yağın tam anlamıyla ısındığından emin olduktan sonra nugget’lar dikkatlice yağa bırakılır.

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Orta ateşte, altın rengini alana dek her iki tarafı eşit şekilde kızartılır; bu da yaklaşık 3-4 dakika sürer. Kızaran nugget’lar, fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir tabağa alınır. Daha hafif bir pişirme yöntemi tercih edenler için fırında pişirme idealdir; önceden ısıtılmış 200 derece fırına dizilen nugget’lar, yağlı kağıt serili tepside yaklaşık 15-20 dakika pişirilir, bu sürenin ortasında çevirilerek her iki tarafının da eşit kızarması sağlanır. Airfryer (sıcak hava fritözü) kullananlar ise nugget’ları yağ kullanmadan 180 derecede 10-12 dakika kadar pişirebilir; bu yöntem hem pratik hem de daha az kalorilidir.

REKLAM Ev yapımı nugget’lar için ise önceden marine edilmiş ve pane harcına bulanmış tavuk parçaları kullanılır; bu ürünlerde iç kısmın da tam piştiğinden emin olmak için pişirme süresi biraz daha uzun tutulmalıdır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, nugget’lar sıcak servis edilmelidir; çünkü soğudukça çıtırlığını kaybedebilir. Yanında ketçap, mayonez, ballı hardal ya da barbekü sos gibi soslarla servis edildiğinde hem çocukların hem de yetişkinlerin favori atıştırmalıklarından biri haline gelir. Nugget, lezzetli ve pratik bir atıştırmalık olsa da, bazı kişiler için uygun olmayabilir. İlk olarak, sağlıklı beslenmeye dikkat eden kişiler ya da kilo kontrolü yapmaya çalışanlar nugget tüketimini sınırlamalıdır, çünkü kızartma yöntemiyle pişirilen nugget’lar yüksek kalori ve yağ içeriğine sahiptir. Ayrıca, hazır dondurulmuş nugget’lar işlenmiş gıda içerikleri ve katkı maddeleri barındırabilir, bu da sağlık sorunları olan kişiler için olumsuz olabilir. Kalp ve damar hastalıkları ya da yüksek kolesterol gibi problemleri olanlar, yüksek doymuş yağ oranı nedeniyle nugget tüketiminden kaçınmalıdır. Gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişiler, nugget’ın un ve galeta unu içeren dış kaplamasından dolayı bu ürünü tüketmemelidir. Diyabet hastaları da, nugget’ın içerdiği yüksek karbonhidrat ve yağ oranı nedeniyle bu tür gıdalardan uzak durmalıdır.

REKLAM Alerjisi olan kişiler, nugget’ın içinde kullanılan tavuk, yumurta veya süt gibi potansiyel alerjenleri göz önünde bulundurmalıdır. Küçük çocuklar için hazır dondurulmuş nugget’lar, katkı maddeleri ve koruyucu içerikler taşıdığı için doğal, ev yapımı versiyonlar tercih edilmelidir. Yine de nugget’lar, doğru pişirme yöntemleriyle ve sağlıklı malzemelerle hazırlandığında, uygun bir şekilde tüketildiğinde daha dengeli bir seçenek olabilir. NUGGET PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Nugget pişirme yöntemi, dışının altın renginde çıtır çıtır olmasını sağlarken içinin de yumuşak ve tam pişmiş kalmasını sağlamaktır; bu dengeyi yakalayabilmek için dikkat edilmesi gereken birkaç detay vardır. Öncelikle nugget’lar dondurulmuş haldeyse, kesinlikle çözülmeden doğrudan pişirilmelidir, çünkü çözünmüş nugget’lar pişerken fazla yağ çeker, hamurlaşır ya da dağılabilir. Eğer tavada kızartma yöntemi uygulanacaksa, yağın iyice kızgın olması kritiktir. Yeterince ısınmamış yağ nugget’ın dışını çıtır hale getiremez ve ürün gereğinden fazla yağ emer. Yağın kızgınlığı, içine atılan küçük bir un parçasının anında yüzeye çıkıp cızırdamasıyla anlaşılabilir.

Kızartma sırasında nugget’lar tavanın içine sıkışık şekilde yerleştirilmemelidir; aralarında boşluk bırakılarak pişirildiğinde hem her yüzeyi eşit kızarır hem de daha gevrek olur. Fırında pişirilecekse, önceden ısıtılmış fırın mutlaka tercih edilmeli ve nugget’lar yağlı kağıt üzerine dizilerek aralıklı yerleştirilmelidir. Yarı sürede bir kez çevirerek iki tarafının da eşit pişmesi sağlanmalıdır. Airfryer’da pişirirken ise nugget’ları tek kat olacak şekilde yerleştirmek, sıkıştırmadan pişirmek, sıcak havanın her noktaya eşit ulaşmasını sağlar ve ekstra yağ kullanmadan bile mükemmel çıtırlık elde edilebilir. Ev yapımı nugget hazırlarken tavuk etlerinin iyi marine edilmesi, iç lezzetini artırırken yumuşak dokusunu korur; dış kaplamada kullanılan un, yumurta ve galeta unu karışımının dengeli olması da dış çıtırlık açısından çok önemlidir. Ayrıca piştikten sonra nugget’ların kağıt havlu üzerine alınarak fazla yağının süzdürülmesi, hem daha hafif hem de daha keyifli bir yeme deneyimi sunar. Tüm bu püf noktalarına dikkat edilerek hazırlanan nugget’lar, dışı kıtır içi sulu yapısıyla atıştırmalıkların ve ana öğünlerin yıldızı haline gelir.

Nugget tarifinin yanında iyi giden yiyecekler, hem onun çıtır ve yoğun lezzetini dengelemeli hem de sofrayı zenginleştirmelidir. En klasik eşlikçilerden biri, çıtır patates kızartmasıdır; nugget ile birlikte sunulduğunda çocuklar ve yetişkinler için vazgeçilmez bir ikili oluşturur. Bunun yanında, fırınlanmış baharatlı patates dilimleri ya da elma dilim patates gibi alternatifler de tercih edilebilir. Daha hafif ve dengeli bir tabak için nugget’ın yanına taze hazırlanmış yeşil salata eklemek idealdir; roka, marul, domates, salatalık ve mısırla hazırlanmış bol limonlu bir salata, lezzeti tazeler. Coleslaw (lahana salatası) gibi hafif ve kremalı salatalar da nugget’ın ağızda bıraktığı yoğunluğu dengeleyebilir. Atıştırmalık havasında bir sunum planlanıyorsa, nugget'larla birlikte soğan halkası, mozzarella stick ya da mısır topları da uyumlu seçeneklerdir. Tabii ki nugget’ın en iyi arkadaşları arasında çeşitli soslar da yer alır; ketçap, mayonez, ballı hardal, barbekü sosu ve acı soslar nugget’ı daha lezzetli hale getirir. Dilerseniz nugget’ı mini sandviçlerde kullanarak marul, domates ve turşu eşliğinde minik hamburgerler şeklinde de sunabilirsiniz. Yanına eklenecek buz gibi bir içecek, özellikle de ayran, soğuk çay ya da limonata ile bu keyifli ve doyurucu öğün tamamlanmış olur.