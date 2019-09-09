09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı yayınlanıyor... Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yendi. Milli takım, Yeni Zelanda'yı yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.
TÜRKİYE YENİ ZELANDA MAÇI NTV CANLI İZLE
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