Championship Play-off finalinde Huddersfield'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, İngiltere Premier Ligi'ne çıkan son ekip oldu. Nottingham Forest, dünyanın en pahalı maçı olarak nitelendirilen karşılaşmadan dolayı kasasına en az 170 milyon Sterlin koyacak

İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen son takım dün belli oldu. Play-off finalinde Huddersfield'ı 1-0 mağlup eden Nottingham Forest, ligin yeni takımı oldu.

İngiltere futbolunun efsane kulüpleri arasında bulunan kırmızı-beyazlılar, 23 yıl sonra en üst lige yükselmeyi başardı.

SERVET KAZANDILAR

Nottingham Forest, 'ayak bastı parası' olarak en az 170 milyon sterlin (Yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL) kazanacak. Yayın gelirleriyle bu meblağın 300 milyon sterlin (Yaklaşık 6 milyar 200 milyon TL) civarına ulaşabileceği aktarıldı.

Süper Lig'de tüm takımlara yayın geliri olarak toplamda 2 milyar 650 bin lira dağıtıldığı düşünülünce Nottingham Forest'ın geliri dudak uçuklatıyor.

1 LİG, 2 ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU!

Nottingham Forest, İngiltere'de 1977/1978'de şampiyonluğu kazanırken, 1978/1979 ve 1979/1980'de Şampiyon Kulüpler Kupası (şimdiki adıyla Şampiyonlar Ligi) zaferi yaşadı.