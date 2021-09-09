Nostaljik buluşma

HABERTURK.COM

Türkiye'de ilk olarak Kerki Solfej tarafından gerçekleştirilen arabalı konserlerin ikinci serisi 10 Eylül Cuma Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi'nde başlıyor. Geçen yıl ilki gerçekleşen Tiktak'la Park Et Seyret konseri bu yıl Yenikapı'da Mabel Matiz'in muhteşem performansıyla başlayacak.

Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi'ndeki sezonun ilk arabalı konserinde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'ne üye yaklaşık 40 klasik otomobil, alana gelerek Yenikapı'ya renk katacak.

10 Eylül Cuma Mabel Matiz ile başlayacak olan Yenikapı Açıkhava Gösteri Merkezi arabalı konserleri; 11 Eylül Cumartesi Duman, 15 Eylül Çarşamba İkilem, 17 Eylül Cuma No 22 Riders Inn Stage, 18 Eylül Cumartesi İkiye On Kala, 22 Eylül Çarşamba Can Bonomo, 24 Eylül Cuma Yüksek Sadakat ve 25 Eylül Cumartesi Ceza ile devam edecek.