        Haberler Dünya Norveç GKRY'ye silah ambargosunu kaldırdı | Dış Haberler

        Norveç GKRY'ye silah ambargosunu kaldırdı

        Norveç, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne (GKRY) uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını duyurdu. GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, "Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin Kıbrıs'a askeri amaçlı savunma ve çift amaçlı ekipman ihracatı için başvuruları açma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 01:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 01:06
        Norveç Hükümeti'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 65 yılı aşkın süredir uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığı bildirildi.

        Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Oslo'nun savunma ve askeri teçhizat ihracatı için GKRY'ye başvuruları açma kararı aldığını duyurdu.

        Hristodulidis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin Kıbrıs'a askeri amaçlı savunma ve çift amaçlı ekipman ihracatı için başvuruları açma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Kıbrıs (GKRY)-Norveç ikili savunma işbirliğimizi güçlendirmede önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        Rum basını, Norveç'in 65 yıldan fazla süren silah ambargosunu, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlayıcı politikaları ve Lefkoşa'yı güvenilir bir ortak olarak görmelerinden dolayı kaldırdığını ileri sürdü.

        Rum gazetelerinde çıkan haberlerde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) savunma ve askeri teçhizat ithalatı için Norveç'e artık başvurabileceği belirtildi.

        Norveç savaş tehdidi ve iç çatışma yaşayan ülkelere yönelik silah ihracatı kısıtlama politikası gereği, 1959'da Kıbrıslı Rumlara yönelik silah ambargosu kararı almıştı.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

