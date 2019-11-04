04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Norm Ender, bir süre önce çıkardığı "Mekanın Sahibi" şarkısıyla birlikte müzik listelerinde büyük ses getirmişti. Rap camiasında da büyük bir çekişmenin başlangıcı olan "Mekanın Sahibi" şarkısı hakkında geçtiğimi günlerde "çalıntı" iddiaları gündeme geldi. Şarkı ile ilgili bugün şok bir gelişme yaşandı. Online müzik platformu Spotify şarkıyı listesinden kaldırdı.
MEKANIN SAHİBİ KALKTI, REMIX'LER KALDI
Şarkının Spotify'dan neden kaldırıldığıyla iligili henüz bir açıklama yapılmadı. Mekanın Sahibi şarkısının remix versiyonları ise gala Spotify'da yer alıyor.
YUNG SLATT'TAN SOSYAL MEDYADA ÇAĞRI
Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçadaki benzerliği dikkat çekmişti. 'Mekanın Sahibi' çalıntı mı?" soruları gündeme gelmişti. Dün melodinin kendisine ait olduğunu iddia eden Young Slatt, sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Norm Ender'i de etiketleyerek, "Norm Ender etiketinde, 'beat'imi çaldı" ifadelerini kullandı.
MEKANIN SAHİBİ ÇALINTI MI?
Youtube'da 100 milyondan izlenen klip rap dünyasını daha da konuşulur hale getirmişti. Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçadaki benzerliği dikkat çekti. Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili Norm Ender'in nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu. Rapçi'nin menajeri, konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını belirtti. Norm Ender, bazı rap sanatçılarını "Amerikan özentisi" olmakla suçlamıştı. Ender, "Kendi tarzlarını değiştirdiler, sözleri direk Amerika'dan kopyala yapıştır şeklinde değiştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.
"Work My Move" isimli şarkıcı bu yılın Ocak ayında Youtube'a yüklenmiş. Norm Ender'in mekanın sahibi isimli şarkısı ise Temmuz ayında yayınlandı. Şarkının ocakta Youtube'a yüklenen ABD'li benzeri 473 bin izlenirken, Norm Ender'in versiyonu ise 113 milyon görüntülemeyle adeta 'aslına' büyük fark attı. Zira bu ilgi şarkının reklam müziği olmasının da yolunu açmıştı.
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