Noodle neyden yapılır? Noodlenin içinde ne var, hammaddesi nedir?

Ayrıca, noodle'ın farklı kültürlerde ve mutfaklarda çeşitlenmiş olması, onun evrensel bir popülerlik kazanmasına neden olmuştur. Japon rameninden Çin lo mein'ine, Tayland pad thai'sından Kore bibimbap'ına kadar pek çok farklı versiyonu bulunur, bu da noodle’ı dünya çapında herkesin damak zevkine hitap eden bir yemek haline getirir.

NOODLE NEYDEN YAPILIR?

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Noodle, un, su ve bazen yumurta kullanılarak yapılan ince uzun makarna çeşitlerinden biridir. Aslında, noodle’ın hammadde içeriği, yapıldığı coğrafyaya ve tarife bağlı değişebilir. Geleneksel olarak, noodle yapımında kullanılan ana malzeme buğday unudur, ancak bazı noodle çeşitleri pirinç unu, mısır unu veya tatlı patates unu gibi farklı unlarla da yapılabilir. Un ve su karıştırılarak yoğrulur, hamur haline getirilir ve ardından ince uzun şeritler halinde kesilir veya elle çekilerek açılır. Bazı noodle tariflerinde yumurta eklenerek hamura daha zengin bir doku ve renk kazandırılabilir.

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Bu noodle türleri Çin, Japonya ve Kore mutfaklarında yaygın kullanılır. Hamur, kaynar suya atılarak haşlanır ve pişme süresine göre daha yumuşak veya daha sert bir dokuya sahip olabilir. Noodle’lar, et, sebze, deniz ürünleri ve çeşitli soslarla zenginleştirilerek hazırlanır, farklı baharatlar ve garnitürlerle lezzetlendirilir. Dünyanın pek çok yerinde, Asya'da, noodle farklı şekil ve büyüklüklerde üretilir.

Örneğin, Çin mutfağında “lo mein” ve “chow mein” gibi yağda kızartılarak hazırlanan noodle türleri popülerken, Japonya'da “ramen” ve “soba” gibi çeşitler daha çok suyla pişirilir. Noodle, aslında sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültürün parçasıdır ve her bölge kendi özgün noodle tarifini yaratmıştır. Modern dünyada ise instant noodle, yani hazır noodle paketleri, pratiklikleri nedeniyle dünya çapında tüketilmektedir. Bu hazır noodle’lar, kurutulmuş veya kızartılmış hamurdan yapılır ve sıcak su eklenerek birkaç dakika içinde pişirilebilir. NOODLE MALZEMELERİ NELERDİR? Noodle yapımı malzemeleri, tarife ve noodle çeşidine göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak kullanılan temel malzemeler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Buğday unu: Noodle’ın ana malzemesidir ve beyaz buğday unu kullanılır. Fakat bazı noodle türlerinde farklı unlar da kullanılabilir.

Su: Hamurun yoğrulmasında temel sıvı maddesidir ve hamurun kıvamını ayarlamak için kullanılır.

Yumurta: Bazı noodle tariflerinde yumurta kullanılarak hamura daha zengin bir doku ve sarı bir renk kazandırılır. Çin ve Japon mutfağında yaygın olarak kullanılır.

Tuz: Hamurun lezzetini artırmak için kullanılır. Ayrıca hamurun yapısını pekiştirmeye de yardımcı olabilir.

Pirinç unu: Özellikle pirinç noodle'ı (örneğin, Çin mutfağındaki "rice noodle") yaparken kullanılır. Pirinç unu, noodle’ın daha yumuşak ve daha elastik olmasını sağlar.

Mısır unu: Bazı noodle çeşitlerinde kullanılır. Noodle’a farklı bir doku ve lezzet katabilir.

Tatlı patates nişastası (tapiyoka nişastası): Bazı noodle tariflerinde, Asya mutfaklarında, bu malzeme kullanılarak noodle’a daha elastik bir yapı verilebilir.

Soda (bazı tariflerde): Hamurun pürüzsüz ve elastik olmasını sağlamak için küçük bir miktar soda veya kabartma tozu eklenebilir.

Sebze veya et suları: Noodle hamurunun içine, daha lezzetli bir dokusu olması için sebze veya et suyu eklenebilir. Bu, noodle’a ekstra bir tat kazandırır.

Su veya sıvı yağ (noodle’ları ayrı tutturmak için): Noodle pişirildikten sonra, yapışmalarını önlemek amacıyla üzerine bir miktar sıvı yağ veya zeytinyağı eklenebilir.

Çeşitli baharatlar: Noodle’a tat vermek için bazı baharatlar da kullanılabilir, örneğin zencefil, sarımsak, soya sosu ve karabiber gibi. Bu malzemeler, noodle türüne ve tarife göre farklılık gösterebilir. Örneğin, ramen, soba, udon veya rice noodle gibi çeşitlerde kullanılan malzemeler birbirinden farklı olabilir, yukarıda bahsedilen temel bileşenler tüm noodle tariflerinde ortak bulunur. NOODLE YAPIMI Noodle yapım süreci, kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak şu adımlarla gerçekleştirilir:

Yeterli miktarda buğday unu bir kaba alın. Unun miktarı, yapacağınız noodle'ın sayısına ve kalınlığına göre değişebilir. İhtiyaca göre pirinç unu veya mısır unu da eklenebilir.

Unun ortasında bir havuz açarak, içine azar azar su ekleyin. Suyu yavaşça eklemek, hamurun daha iyi yoğrulmasını sağlar. Su, hamurun kıvamına göre ayarlanmalıdır.

Eğer tarife yumurta ekleniyorsa, yumurtaları bir kaba kırın ve karıştırarak unu eklediğiniz suya yavaşça dökün. Yumurtalar, hamura zenginlik ve elastikiyet katacaktır.

Hamura lezzet vermek için bir tutam tuz ekleyin. Tuz, hem tadı hem de hamurun yapısını dengelemeye yardımcı olur.

Tüm malzemeler birleştirildikten sonra hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur, elastik ve pürüzsüz bir hale gelene kadar yaklaşık 8-10 dakika boyunca yoğrulmalıdır. Hamur çok sertse biraz su, çok yumuşaksa biraz un ekleyebilirsiniz.

Hamuru yoğurduktan sonra, üzerini nemli bir bezle örtüp, 30 dakika ile 1 saat arasında dinlendirin. Dinlendirme, hamurun daha elastik hale gelmesini sağlar ve açılmasını kolaylaştırır.

Hamur dinlendikten sonra, bir merdaneyle ince bir şekilde açın. Noodle'ın kalınlığı, kişisel tercihlere bağlı olarak ayarlanabilir, ama ince açılması tercih edilir.

Hamur açıldıktan sonra, geniş bir bıçak veya pizza kesici ile hamuru uzun ince şeritler halinde kesin. Noodle'ların genişliği, tercih edilen türüne göre değişebilir. Örneğin, ramen için daha ince, udon için ise daha kalın olabilir.

Şeritler haline getirdiğiniz noodle’ları birbirine yapışmaması için ayrı bir tepsiye veya unlu bir yüzeye serin.

Büyük bir tencereye bol su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadığında, noodle’ları dikkatlice suya ekleyin. Pişirme süresi, noodle türüne göre değişebilir, ancak 2-4 dakika arasında pişer.

Noodle’lar piştikten sonra, kevgirle veya delikli bir kaşıkla sudan çıkarın. Eğer noodle’ların yapışmasını istemiyorsanız, üzerine bir miktar sıvı yağ gezdirebilirsiniz.

Pişen noodle’lar artık kullanıma hazır. Farklı yemeklere eklemek için hazır olan noodle'ları servis tabağına alın. Üzerine et, sebze, deniz ürünleri veya sos ekleyerek, farklı tatlarla zenginleştirebilirsiniz. Alternatif olarak bazı noodle tariflerinde hamur açıldıktan sonra dondurulabilir veya taze hemen pişirilebilir. Hazırlanan noodle’lar, birçok farklı yemeğe eklenebilir ya da kendi başına bir yemek olarak servis edilebilir.