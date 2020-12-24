Noel Yortusu ne zaman? Doğu Kiliseleri (Apostolik Ortodoks Süryani, Ermeni, Kıpti, Habeş) ve Batı Kiliseleri ( Katolig ve tüm Ortodoks Kiliseleri) Noel Yortusu'nu farklı tarihlerde kutluyorlar. Peki, Noel Yortusu ne zaman? Yılbaşı ile farkı ne? İşte, Hz. İsa'nın doğumgünü olarak kutlanacak olan Noel Yortusu ve Yılbaşı arasındaki fark...

NOEL YORTUSU NE ZAMAN?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri (Süryani, Habeş, Kıpti) Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.

NOEL VE YILBAŞI ARASINDAKİ FARK?

Noel Yortusu Batı Kiliseleri'nde 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan geceyarısı başlayıp 25 Aralık günü kutlanıyor. Doğu Kiliseleri'nde ise Noel Yortusu 6 Ocak'ta kutlanıyor. Ancak Yılbaşı 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecedir. Yeni yılın başıdır. Dini bir hüviyeti yoktur.