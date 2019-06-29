29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nöbetçi Noter Cumartesi günü nerede, nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. İşte 29 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı haberimizde.
NÖBETÇİ NOTER BUL - İL İL CUMARTESİ GÜNÜ
İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER - 29 HAZİRAN
|1
|BAKIRKÖY 9
|GÜLAY AYDIN
|YAVUZ SELİM MAH. 26/A SOK. N:1 D:23 34560 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR İSTANBUL
|2124610933
|29.06.2019
|2
|BEŞİKTAŞ 7
|HALİL KÖSE
|PORTAKAL YOKUŞU GÜRCÜ KIZI SK.N:5 ORTAKÖY BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|2122605623
|29.06.2019
|3
|KADIKÖY 16
|MEHMET YAVUZ TOPRAK
|BAĞDAT CAD.KÖŞEMİZ AP.N:157/6 SELAMİÇEŞME KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL
|2163301654
|29.06.2019
|4
|ÜSKÜDAR 13
|SERMİN GÜRSOY
|ÖRNEK MH.LİBADİYE CD.SOMUNCU BABA SOK. NO:3/2 ATAŞEHİR İSTANBUL ATAŞEHİR İSTANBUL
|2164729272
|29.06.2019
ANKARA NÖBETÇİ NOTER - 29 HAZİRAN CUMARTESİ
|1
|ANKARA 22
|SONAY OKUTAN
|YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. AŞKAABAT CAD. 61. SOK. NO:20/1 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3122231697
|29.06.2019
|2
|ANKARA 68
|SERPİL DEMİREL ÖZBEK
|MACUN MAH. BATI BULVARI 204. CAD. SHIRA TİCARET MERKEZİ NO:141/A-8 YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE ANKARA
|3123970668
|29.06.2019
İZMİR NÖBETÇİ NOTER - 29 HAZİRAN CUMARTESİ
|1
|İZMİR 2
|RAMAZAN ŞAHİN
|FEVZİPAŞA BULVARI 1315 SK. N:7 ALİ GÖRÜCÜOĞLU İŞ MR.N:7 D:11-12 35210 ÇANKAYA İZMİR ÇANKAYA İZMİR
|2324822354
|29.06.2019
|2
|İZMİR 36
|SEVDA ÖZPOLAT
|2824.SOK. NO:25/Z-1 (CARFİ İŞMERKEZİ C BLOK) 1.SANAYİ SİTESİ KONAK İZMİR KONAK İZMİR
|2324584844
|29.06.2019
Nöbetçi noter cumartesi günü saat 17.00'da kapanmaktadır.
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