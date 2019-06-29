Nöbetçi Noter Cumartesi günü nerede, nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. İşte 29 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı haberimizde.

NÖBETÇİ NOTER BUL - İL İL CUMARTESİ GÜNÜ

İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER - 29 HAZİRAN

1 BAKIRKÖY 9 GÜLAY AYDIN YAVUZ SELİM MAH. 26/A SOK. N:1 D:23 34560 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR İSTANBUL 2124610933 29.06.2019 2 BEŞİKTAŞ 7 HALİL KÖSE PORTAKAL YOKUŞU GÜRCÜ KIZI SK.N:5 ORTAKÖY BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL 2122605623 29.06.2019 3 KADIKÖY 16 MEHMET YAVUZ TOPRAK BAĞDAT CAD.KÖŞEMİZ AP.N:157/6 SELAMİÇEŞME KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL 2163301654 29.06.2019 4 ÜSKÜDAR 13 SERMİN GÜRSOY ÖRNEK MH.LİBADİYE CD.SOMUNCU BABA SOK. NO:3/2 ATAŞEHİR İSTANBUL ATAŞEHİR İSTANBUL 2164729272 29.06.2019

ANKARA NÖBETÇİ NOTER - 29 HAZİRAN CUMARTESİ

1 ANKARA 22 SONAY OKUTAN YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. AŞKAABAT CAD. 61. SOK. NO:20/1 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA 3122231697 29.06.2019 2 ANKARA 68 SERPİL DEMİREL ÖZBEK MACUN MAH. BATI BULVARI 204. CAD. SHIRA TİCARET MERKEZİ NO:141/A-8 YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE ANKARA 3123970668 29.06.2019

İZMİR NÖBETÇİ NOTER - 29 HAZİRAN CUMARTESİ

1 İZMİR 2 RAMAZAN ŞAHİN FEVZİPAŞA BULVARI 1315 SK. N:7 ALİ GÖRÜCÜOĞLU İŞ MR.N:7 D:11-12 35210 ÇANKAYA İZMİR ÇANKAYA İZMİR 2324822354 29.06.2019 2 İZMİR 36 SEVDA ÖZPOLAT 2824.SOK. NO:25/Z-1 (CARFİ İŞMERKEZİ C BLOK) 1.SANAYİ SİTESİ KONAK İZMİR KONAK İZMİR 2324584844 29.06.2019

Nöbetçi noter cumartesi günü saat 17.00'da kapanmaktadır.