17 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nöbetçi Noter Cumartesi günü nerede, nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafınsan sıkça ziyaret ediliyor. Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. İşte 17 Ağustos nöbetçi noter sorgulama ekranı haberimizde.
NÖBETÇİ NOTER BUL - İL İL CUMARTESİ GÜNÜ
İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER - 17 AĞUSTOS
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|Harita
|1
|İSTANBUL 13
|ZEHRA FIRATLI
|YENİÇERİLER CAD.KARAKOL SK. ÇOLTU İŞ MERKEZİ NO:7/18-19 BEYAZIT FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL
|2125179349
|17.08.2019
|2
|BAKIRKÖY 14
|GÜLDEREN YILDIZ
|ZAFER MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. ÇALIŞLAR SOK. NO:1 K.2 D.3-4 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|2125036299
|17.08.2019
|3
|BAKIRKÖY 19
|NEJAT EROL
|CUMHURİYET CD. NO:49 K:1 GÜNEŞLİ 34540 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR İSTANBUL
|2126565408
|17.08.2019
|4
|BEYOĞLU 14
|SEMRA TOPAÇ
|MÜEYYETZADE MAH. NECATİBEY CAD. GAYRET HAN. N:53 K:1 ODA NO:101-104 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL
|2122493496
|17.08.2019
|5
|BEYOĞLU 24
|RESUL CANKURTARAN
|CUMHURİYET CD. BABİL SOKAK NO:2 K:1 ELMADAĞ ŞİŞLİ İSTANBUL ŞİŞLİ İSTANBUL
|2122481807
|17.08.2019
|6
|KADIKÖY 24
|BİLGE KARALAR
|KOŞUYOLU MAH. LAMBACI SOKAK M.SAFFETBEY APT. NO:6/1B KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL
|2165459694
|17.08.2019
|7
|KADIKÖY 25
|BEHZAT GÖKÇAY
|CADDEBOSTAN MAH. CEMİL TOPUZLU CAD. IŞIL APT. NO:64 K:1 D:3 GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL
|2168015429
|17.08.2019
|8
|KARTAL 23
|ERCAN ÖZER
|CEVİZLİ MH. MUSTAFA KEMAL CD. NO:54/1 KARTAL İSTANBUL KARTAL İSTANBUL
|2164427700
|17.08.2019
|9
|ÜSKÜDAR 24
|ÖMER YALÇIN YARDIMCI
|DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DES SANAYİ SİTESİ 1.CAD NO:2/B K:2 D:6 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL
|2165261414
|17.08.2019
ANKARA NÖBETÇİ NOTER - 17 AĞUSTOS
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|Harita
|1
|ANKARA 34
|BERRİN URHAN
|MEŞRUTİYET MAHALLESİ KARANFİL SOKAK FEN APARTMANI NO:19/4 ÇANKAYA ANKARA
|3124254640
|17.08.2019
|2
|ANKARA 37
|NEVİN KOYUNCU
|EMEK MAHALLESİ BİŞKEK CAD. 71.SOK 42/C 06510 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3122222962
|17.08.2019
|3
|ANKARA 38
|FEYHAN GÖKÇINAR
|UĞUR MUMCU CAD. NO.86/2 G.OSMANPAŞA ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3124375743
|17.08.2019
|4
|AKYURT 1
|PERİHAN ÜNALACAK
|BEYAZIT MAH. ANKARA CAD. N:9/B AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA
|3128440328
|17.08.2019
İZMİR NÖBETÇİ NOTER - 17 AĞUSTOS
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|Harita
|1
|İZMİR 15
|GÜLİZAR TOPÇU
|GAZİ BULVARI 1343 SOK. NO:2/1 ÇANKAYA 35240 KONAK İZMİR KONAK İZMİR
|2324253605
|17.08.2019
|2
|İZMİR 18
|ADİL ER
|MİTHATPAŞA CAD.EĞİTİM MAH.GAZİ OSMANPAŞA SOK.N:17/A 35340 BALÇOVA İZMİR BALÇOVA İZMİR
|2322596878
|17.08.2019
|3
|BORNOVA 5
|MEHMET YILMAZ EVİN
|ABDİ İPEKÇİ CD. N:13/A ALTINDAĞ 35080 BORNOVA İZMİR BORNOVA İZMİR
|2324671200
|17.08.2019
Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.
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