17 AĞUSTOS 2019
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Nöbetçi Noter Cumartesi sorgulama ekranı! 17 Ağustos Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi Noter nerede bulunur?

Nöbetçi Noter Cumartesi günü sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Hangi ilde hangi noterin nöbetçi olduğu ve çalışma saatleri ziyaret edilmeye devam ediyor. İşte, 17 Ağustos Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi noterler

17.08.2019 - 13:15 | Güncelleme: Gündem
nöbetçi noter

Nöbetçi Noter Cumartesi günü nerede, nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafınsan sıkça ziyaret ediliyor. Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. İşte 17 Ağustos nöbetçi noter sorgulama ekranı haberimizde.

NÖBETÇİ NOTER BUL - İL İL CUMARTESİ GÜNÜ

İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER - 17 AĞUSTOS

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet TarihiHarita
1İSTANBUL 13ZEHRA FIRATLIYENİÇERİLER CAD.KARAKOL SK. ÇOLTU İŞ MERKEZİ NO:7/18-19 BEYAZIT FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL212517934917.08.2019 
2BAKIRKÖY 14GÜLDEREN YILDIZZAFER MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. ÇALIŞLAR SOK. NO:1 K.2 D.3-4 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER İSTANBUL212503629917.08.2019 
3BAKIRKÖY 19NEJAT EROLCUMHURİYET CD. NO:49 K:1 GÜNEŞLİ 34540 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR İSTANBUL212656540817.08.2019 
4BEYOĞLU 14SEMRA TOPAÇMÜEYYETZADE MAH. NECATİBEY CAD. GAYRET HAN. N:53 K:1 ODA NO:101-104 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL212249349617.08.2019 
5BEYOĞLU 24RESUL CANKURTARANCUMHURİYET CD. BABİL SOKAK NO:2 K:1 ELMADAĞ ŞİŞLİ İSTANBUL ŞİŞLİ İSTANBUL212248180717.08.2019 
6KADIKÖY 24BİLGE KARALARKOŞUYOLU MAH. LAMBACI SOKAK M.SAFFETBEY APT. NO:6/1B KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL216545969417.08.2019 
7KADIKÖY 25BEHZAT GÖKÇAYCADDEBOSTAN MAH. CEMİL TOPUZLU CAD. IŞIL APT. NO:64 K:1 D:3 GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL216801542917.08.2019 
8KARTAL 23ERCAN ÖZERCEVİZLİ MH. MUSTAFA KEMAL CD. NO:54/1 KARTAL İSTANBUL KARTAL İSTANBUL216442770017.08.2019 
9ÜSKÜDAR 24ÖMER YALÇIN YARDIMCIDUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DES SANAYİ SİTESİ 1.CAD NO:2/B K:2 D:6 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL216526141417.08.2019

ANKARA NÖBETÇİ NOTER - 17 AĞUSTOS

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet TarihiHarita
1ANKARA 34BERRİN URHANMEŞRUTİYET MAHALLESİ KARANFİL SOKAK FEN APARTMANI NO:19/4 ÇANKAYA ANKARA312425464017.08.2019 
2ANKARA 37NEVİN KOYUNCUEMEK MAHALLESİ BİŞKEK CAD. 71.SOK 42/C 06510 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312222296217.08.2019 
3ANKARA 38FEYHAN GÖKÇINARUĞUR MUMCU CAD. NO.86/2 G.OSMANPAŞA ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312437574317.08.2019 
4AKYURT 1PERİHAN ÜNALACAKBEYAZIT MAH. ANKARA CAD. N:9/B AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA312844032817.08.2019

İZMİR NÖBETÇİ NOTER - 17 AĞUSTOS

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet TarihiHarita
1İZMİR 15GÜLİZAR TOPÇUGAZİ BULVARI 1343 SOK. NO:2/1 ÇANKAYA 35240 KONAK İZMİR KONAK İZMİR232425360517.08.2019 
2İZMİR 18ADİL ERMİTHATPAŞA CAD.EĞİTİM MAH.GAZİ OSMANPAŞA SOK.N:17/A 35340 BALÇOVA İZMİR BALÇOVA İZMİR232259687817.08.2019 
3BORNOVA 5MEHMET YILMAZ EVİNABDİ İPEKÇİ CD. N:13/A ALTINDAĞ 35080 BORNOVA İZMİR BORNOVA İZMİR232467120017.08.2019

Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.​

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