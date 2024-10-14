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        Haberler Bilgi Gündem Nobel Ekonomi Ödülü'nü Daron Acemoğlu kazandı! Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Daron Acemoğlu'nun biyografisi, hayatı ve çalışmaları

        Nobel Ekonomi Ödülü'nü Daron Acemoğlu kazandı! Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

        2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı. Ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde iktisat profesörüdür. Peki, Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu'nun biyografisi, hayatı ve çalışmaları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:06
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        • 1

          2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson’a verildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından Daron Acemoğlu'nun biyografisi, hayatı ve çalışmaları araştırılmaya başlandı. Acemoğlu’nun siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği konularında çalışmaları vardır. Peki, Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

        • 2

          DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

          Daron Acemoğlu, 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu’nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini ise İngiltere’nin York Üniversitesi’nde tamamladı.

          London School of Economist okulunda öğretmenlik yaptı. 2000 yılında ise profesör olan Daron Acemoğlu, ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ders veriyor.

          Daron Acemoğlu’nun siyasal ekonomi, ekonomik büyüme gibi siyasal ve ekonomik alanlarda yayınladığı akademik eserleri bulunmaktadır. Birçok yabancı ekonomi dergisinde editörlük yapmıştır.

        • 3

          Acemoğlu, profesör unvanını aldıktan sonra 2 kez Nobel İktisat alanında aday olarak gösterildi.

          2013 yılında sosyal bilimler dalında T.C Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü verildi.

        • 4

          ÇOK DEĞERLİ ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

          Dünyanın en önemli ekonomistleri listesinde yer almıştır. Büyük bir platformda yapılan anket sonucunda dünya çapındaki en önemli ekonomist seçilmiştir.

          Profesör unvanını aldıktan sonra 2 kez Nobel İktisat alanında aday olarak gösterilmiştir. Ekonomik gelişim ve siyasal ekonomi alandaki çalışmalarından dolayı 2006 yılında Bilim Ödülü verilmiştir.

          2013 yılında T.C Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü verilmiştir. Aynı yılda yazdığı Ulusların Düşüşü isimli kitabı ile Nobel Ekonomi ödülünü almıştır.

          Akademik çalışmaları gerekse kitapları ile günümüze kadar çok değerli ödüllere layık görülmüştür. 2017 yılında Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası almıştır.

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