Habertürk
        Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti | Son dakika haberleri

        Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

        Antalya'nın Manavgat ilçesine yönelik 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandıktan sonra geçici olarak Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 19:02 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:02
        Antalya Manavgat'ta 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, 8 Temmuz'da tutuklanan ve geçici olarak Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

        Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. Maalesef, parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda 'üyeliğimi askıya alarak' beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için 'masumiyet karinesi' nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir."

        "Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir. Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere. Sizleri çok seviyorum" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

