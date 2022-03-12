Şarkılar Bizi Söyler 12 Mart konuklarından Niyazi Koyuncunun hayatı ve şarkıları sabahtan beri en çok merak edilen konuların başında geliyor. Karadeniz müziğinin sembol isimlerinden Kâzım Koyuncu'nun kardeşi olarak da bilinen Niyazi Koyuncu hakkında her şey merak ediliyor. İşte Niyazi Koyuncu kimdir sorusunun cevabı ve şarkıları hakkında merak edilenler...
NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR?
Niyazi Koyuncu, 20 Nisan 1984 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Laz asıllı rock müzisyeni olan Niyazi Koyuncu, 2005 yılında vefat eden müzisyen Kâzım Koyuncu'nun kardeşidir.
Niyazi Koyuncu ilkokulu Sugören köy okulunda başladı. Lise eğitimini Hopa Lisesi'nde gördü. 17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girdi; fakat eğitimini tamamlamadı. Daha sonra üniversite eğitimini tamamlamak için Eskişehir'e gitti.
Kalabalığın önünde ilk kez şarkı söylemesi Eskişehir'de bir tesadüfle başladı ve daha sonra "Seritana" (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.
Grubuyla İstanbul'a gelen Niyazi Koyuncu, kısa bir süre sonra grubun dağılmasıyla müzik hayatına tek başına devam etmiştir. İlk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkarmıştır.
NİYAZİ KOYUNCU EVLİ Mİ?
Niyazi Koyuncu Hamra Koyuncu ile evlidir.
NİYAZİ KOYUNCU ŞARKILARI
Muço Pa!, Niyazi Koyuncu'nun 7 Ağustos 2012 tarihinde Metropol Müzik etiketiyle çıkardığı ilk albümü. Albümde 13 şarkı bulunmaktadır.
Şarkı listesi
Pervane
Çkim Gurişi
Köprü Ortasında
Pulim
Heydane
Muço Pa!
Hayde
DeӀi Bulut
Kar Yağdı
Nuriye
Akvavebula
Kuça Kuça Dovdivar
Çkimi Gurişi (otantik mix)
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