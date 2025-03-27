Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Son olarak 10 Mart’ta hak sahiplerine toplam 6,2 milyar lira ödeme yapıldı. Nisan ayı ödemeleri için ise gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrildi. Ramazan Bayramı nedeniyle ödemelerin erkene alınıp alınmayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair güncel bilgileri araştırıyor. Peki, Nisan yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...