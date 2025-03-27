Nisan ayı yaşlı ve engelli aylığı Ramazan Bayramından önce yatar mı?
Nisan ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri için hak sahipleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konuya dair güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, yaşlı ve engelli aylıkları bayramdan önce hesaplara yatacak mı?
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Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Son olarak 10 Mart’ta hak sahiplerine toplam 6,2 milyar lira ödeme yapıldı. Nisan ayı ödemeleri için ise gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrildi. Ramazan Bayramı nedeniyle ödemelerin erkene alınıp alınmayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair güncel bilgileri araştırıyor. Peki, Nisan yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...
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2025 NİSAN YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 Mart günü yaşlı ve engelli aylıklarını yatırdı. Ancak 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle, bu ay için ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Bakanlıktan konu hakkında bir açıklama gelmedi.
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2025 MART AYINDA 6,2 MİLYAR TL ÖDENDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
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YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI
Aşağıdaki linkten e-Devlet üzerinden yaşlı ve engelli maaşınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.