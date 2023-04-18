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Gaziosmanpaşa'da nişan atma kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Olayda damat tarafı kadının ailesine sopayla saldırdı. Dehşet anları kameralara yansıdı

Giriş: 18.04.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da nişan atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü! - Güncel haberler
DHA

Gaziosmanpaşa'da nişanlanan çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti. Damat tarafı bu durumu kabullenemeyip kadının ailesine sopalarla saldırdı.

DHA'da yer alan habere göre kadının ailesi de saldırıya karşılık ve ortalık savaş alanına döndü. O anlar kamera yansıdı.

İddialara göre, bir çift geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında çıkan anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu. Bu durumu kabullenemeyen erkek ve ailesi, tehditlere başladı.

Geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ne erkek tarafı kadının ailesiyle yaşadığı mahalleye geldi. Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca süren kavga çıktı. Sopalar ve taşların kullandığı kavga erkek tarafının mahalleden ayrılmasıyla sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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