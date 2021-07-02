Hande Ünsal 25 Şubat 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Anneannesinin soy adını kullanmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Sözüm Söz, Daha İyi gibi şarkılar sanatçının dönüm noktası olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi ödüllerinde "En İyi Klip" kategorisinde ödül kazanmıştır.

Single'ları

"İki Çift Laf" (2016)

"Oyna Oyna" (2018)

"Seni Sever miydim?" (2018)

"Nerdesin?" (2019)

"Nerdesin? (Akustik)" (2019)

"Daha İyi" (2019)

"Daha İyi (Akustik)" (2019)

"İyi misin?" (2020)

"Yorgun Savaşçı" (2020)

"Sözüm Söz" (2020)

"Sözüm Söz (Akustik)" (2021)

"Çok Sevmekten" (2021)

"Gönder Gelsin" (2021)