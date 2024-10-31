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        Haberler Dünyadan Nina Dobrev evleniyor - Magazin haberleri

        Nina Dobrev evleniyor

        'The Vampire Diaries' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Nina Dobrev, snowboardcu sevgilisi Shaun White ile evleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:55
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          Nina Dobrev, uzun süredir aşk yaşadığı Shaun White ile birlikteliğini resmileştirme kararı aldı.

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          EVLENME TEKLİFİ ALDI

          Shaun White, Nina Dobrev'in önünde diz çöküp evlenme teklifi etti.

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          Shaun White'a "Evet" yanıtını veren Nina Dobrev, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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          "MERHABA NİŞANLIM"

          Nina Dobrev, Shaun White ile aşk pozlarını "Hoşça kal sevgilim, merhaba nişanlım" notuyla yayımladı.

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