Nina Dobrev evleniyor
'The Vampire Diaries' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Nina Dobrev, snowboardcu sevgilisi Shaun White ile evleniyor
Giriş: 31.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:55
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Nina Dobrev, uzun süredir aşk yaşadığı Shaun White ile birlikteliğini resmileştirme kararı aldı.
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EVLENME TEKLİFİ ALDI
Shaun White, Nina Dobrev'in önünde diz çöküp evlenme teklifi etti.
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Shaun White'a "Evet" yanıtını veren Nina Dobrev, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
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"MERHABA NİŞANLIM"
Nina Dobrev, Shaun White ile aşk pozlarını "Hoşça kal sevgilim, merhaba nişanlım" notuyla yayımladı.
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