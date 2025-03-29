Nilüfer'den yeni şarkı 'Sebebi Sen'

Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, kalplere dokunan yeni şarkısı 'Sebebi Sen' müzikseverlerle buluştu. Güçlü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında derin izler bırakan sanatçı, ayrılığın hüznünü ve kalpte bıraktığı yaraları anlatan yeni şarkısının klibi de 28 Mart’ta yayınlandı.

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Şarkıya, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, sanatçı Dilara Başköylü’nün AI teknolojisyle oluşturduğu özel bir klip eşlik etti. Klip çekimleri Greenbox’ta gerçekleştirildi.

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Sözleri Gülsen Karatoprak, müziği ise Volga Tamöz imzası taşıyan 'Sebebi Sen' şarkısının mix&masteringi Tarık Ceran/Digilog by TC tarafından yapıldı.

Ayrılık acısının en yalın ve güçlü şekilde hissedildiği şarkı, dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor, "Bir buluttum yağmur oldum. Fırtınayla savruldum. Sebebi sen” Nilüfer’in unutulmaz aşk şarkıları arasına girmeye aday olan 'Sebebi Sen' adlı şarkı ve klip, tüm dijital platformlarda yerini aldı.