Nilüfer'den Reha Muhtar açıklaması
Şarkıcı Nilüfer, geçtiğimiz ay evinde geçirdiği kaza sonucunda hastaneye kaldırılan eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
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Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nilüfer, sağlık durumu iyiye giden eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret etti.
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Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Nilüfer; "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" dedi.
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Nilüfer, "Sürecin başlangıcı ile alakalı birçok haber çıktı. Kendisi bu durumlardan nasıl etkilendi?" sorusunu da yanıtlayarak; "Henüz hiçbir şeyden haberi yok" cevabını verdi.
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Ünlü şarkıcı, "Deniz Uğur ile buzları erittiğiniz konuşuluyor. Oğlu da bir açıklama yaptı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise, "O konuda bir şey konuşmak istemiyorum" şeklinde yanıtladı.