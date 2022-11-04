'Niloya'dan 5 milyonluk başarı 

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Türkiye'nin en büyük çocuk içerik kanalları arasında yer alan 'Niloya', YouTube kanalında 5 milyon aboneyi geride bırakarak 11 Kasım'da vizyona girecek ilk sinema filmi öncesinde önemli bir başarıya imza attı. 'Niloya', 24 milyar dakika izlenme ve 4,5 milyar görüntülenme ile listelerin üst sıralarında yer alıyor. Çizgi film kahramanı, Youtube’daki Türkçe kanalının yanı sıra 5 yabancı dil ve işaret dili kanallarıyla da mutluluk dünyasını minik dostlarıyla paylaşıyor.

Çocukların psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilemek ve katkıda bulunmak amacı ile senaryosu psikologlar ve pedagogların görüşleri ile hazırlanan 'Niloya' ve arkadaşlarının maceralarını paylaştığı Youtube kanalı istatistikleri, çocukların çizgi film izleme konusu üzerine de önemli bir veri sağlıyor. İzlenme sağlanan kaynaklar arasında % 63 ile akıllı televizyonlar başı çekerken 2. sırada % 30 ile cep telefonu 3. sırada ise % 7 ile tablet ve bilgisayar yer alıyor.

'Niloya' YouTube kanalını Türkiye’de en çok izleyen iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken onu sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Adana ve Diyarbakır takip etti.

Kanada merkezli araştırma şirketinin raporuna göre, animasyon sektörünün küresel büyüklüğü 2021’de 372.44 milyar dolara ulaştı. Sektörün 2030’a kadar yüzde 5.2 büyümesi öngörülüyor. Bu pazardan pay alarak küresel rekabetten geri kalmak istemeyen Türk animasyon sektörü oyuncuları her geçen gün izleyici kitlesini arttırıyor.