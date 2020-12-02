Nilgün Altınay kimdir? Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınay ölüm sebebi nedir? Merak konusu oldu. Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in (58) eşi Nilgün Altınay (66) yaşamını yitirdi.

NİLGÜN ALTINAY KİMDİR?

Nilgün Altınay 66 yaşındaydı. Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin eşinin vefat haberini şu sözlerle duyurdu; "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık."