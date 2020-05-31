Son günlerde Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp, Almanya'ya verileceğine dair Avrupa basınında yoğun bir haber trafiği var... Akşam'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yapılan spekülatif haberlere yönelik TFF sitesinden bir açıklama yapmaya gerek görmediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu haberler maksatlı şekilde çıkartılan haberler. Kirli propaganda amacıyla yapılıyor. Hiç bir şey belli değil. 17 Haziran'da UEFA toplantısı var. Orada görüşeceğiz. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek. Her durumda en kazançlı çıkacak."