Nihat Kahveci'nin eşi: 'Asla futbolcuyla evlenmem' diyordum
Spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci, evliliğiyle ilgili itirafta bulundu
Nihat Kahveci, 2018'de Fulya Sever ile evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, katıldıkları programda evlilikleri hakkında konuştu.
Eşiyle tanışma hikâyesini anlatan Fulya Sever Kahveci, yıllar sonra bir itirafta bulundu.
Nihat Kahveci ile futbolculuk yıllarından tanıdığını söyleyen Fulya Sever Kahveci; "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli çünkü... Amcam da bir futbol kulübünde yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı" dedi.
Eşine olan aşkından bahseden Nihat Kahveci ise "Hayatımın her anında Fulya var" ifadelerini kullandı.
Nihat Kahveci, sözlerine; "Fulya ile her konuyu konuşurum; futbol, siyaset, gıda, tıp, tarih. İnanılmaz bir genel kültürü var" şeklinde devam etti.