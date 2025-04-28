Nihat Kahveci'nin eşi: 'Asla futbolcuyla evlenmem' diyordum

Nihat Kahveci, 2018'de Fulya Sever ile evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, katıldıkları programda evlilikleri hakkında konuştu.

Nihat Kahveci ile futbolculuk yıllarından tanıdığını söyleyen Fulya Sever Kahveci; "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli çünkü... Amcam da bir futbol kulübünde yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat tanıştığımızda futbolu bırakmıştı" dedi.

Eşine olan aşkından bahseden Nihat Kahveci ise "Hayatımın her anında Fulya var" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci, sözlerine; "Fulya ile her konuyu konuşurum; futbol, siyaset, gıda, tıp, tarih. İnanılmaz bir genel kültürü var" şeklinde devam etti.