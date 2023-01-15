Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

Nihat Doğan baba oldu

Nihat Doğan, İranlı eşi Arezoo Doğan ile eylül ayında evlenmişti. Doğan çiftinin çocukları Badıkan dünyaya geldi

Giriş: 15.01.2023 - 22:24 | Güncelleme: ABONE OL
Nihat Doğan baba oldu
HABERTURK.COM

Nihat Doğan’ın oğlu Badıkan dünyaya geldi. Doğan, baba olmasını “Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak’ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin…
• Badıkan, Farsça’da ‘Rüzgârdan gelen’ anlamına sahip.

Nihat Doğan ile Arezoo Doğan, eylülde evlenmişti. Doğan, evliliği hakkında şu açıklamayı yapmıştı; “Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık.”

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Isparta'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Isparta'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kamyonun açık unutulan damperi köprüye çarptı
Kamyonun açık unutulan damperi köprüye çarptı
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
300 bin geçici işçiye kadro geliyor!
300 bin geçici işçiye kadro geliyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.