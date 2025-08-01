Nihat Altınkaya'dan 250 kiloluk orkinos paylaşımı
Nihat Altınkaya, tuttuğu 250 kiloluk orkinosla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 01.08.2025 - 19:05 Güncelleme: 01.08.2025 - 19:09
Oyuncu Nihat Altınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Altınkaya, 250 kilogram ağırlığında tuttuğu orkinos balığıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise; "Büyük balık küçük balığı yer. Orkinos 250 kg" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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