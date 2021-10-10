Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Rezzan karakteriyle yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Nihal Yalçın, Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Uzun yıllardır tiyatro, dizi ve sinema sektöründe yer alan Nihal Yalçın hakkında merak edilenleri derledik...

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

2016 yılında oynadığın Antabus oyunuyla 20. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne sahip olan Nihal Yalçın İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü mezunudur. Konservatuvardan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yapan Nihal Yalçın 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.

Sinema kariyerine 2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteriyle başlayan Nihal Yalçın, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı.

Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.

NİHAL YALÇIN'IN DİSKO KRALI'NDA CANLANDIRDIĞI KARAKTERLER

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer aldı. Programda yarattığı tiplemelerin bazıları:

Nahide Ekengil: Türk elektronik-pop müzik şarkıcısı. "Sahibinin Sesi" adında bir elektro-pop şarkısı vardır. 12 yıl önce "Alamazsın Sen Beni" adında halk müziği tarzında bir şarkı yaptığı ortaya çıkmıştır. "Pilates" adında bir elektro-pop şarkısı ve bu şarkının türküsü versiyonu da vardır. Kendinden küçük bir kız kardeşi vardır.

Ayla Tanyürek: İsme göre renk analizi yapmaktadır.

Fahriye Soykır: Türk dizi oyuncusudur. Adana'da çekilen Ayrık Otu adlı dizide oynamıştır. Dizi 13 bölüm stok çekilmiş ancak yayınlanmamıştır.

Şahane Çancı: Hayvan hakları savunucusudur. Kürk kullanımına dikkat çekmek için imitasyon deri kullanmaktadır. "Ayırdı Zor" adında bir albüm de yapmıştır. Prensipte estetik operasyonlara karşıdır.

2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Ne'li adıyla söylediği "Küçük Sezar" şarkısı promosyon CDsi olarak dağıtılmıştır. 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak film müziklerinde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirmiştir.

NİHAL YALÇIN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

NİHAL YALÇIN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Oyuncu Nihal Yalçın, 2021 Temmuz ayında Bodrum'da kendisi gibi oyuncu olan Berker Güven'le görüntülendi.