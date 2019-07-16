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Nihal Olçok kimdir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin reklam danışmanı olan Erol Olçok 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip Olçak ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'nde şehit oldu. Oğlu ve eşini kaybetmenin acısını yaşayan Nihal Olçok, 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümünde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla herkesi hüzünlendirdi.
NİHAL OLÇOK KİMDİR?
Nihal Olçok 1998 yılında Erol Olçok ile dünya evine girdi. 15 Temmuz'da oğlunu ve eşini şehit veren Nihal Olçok, "Şehitoğlu Şehit" adlı kitabını yayınladı.
NİHAL OLÇOK'TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
"EN ÇOK KOKUNUZU ÖZLEDİM"
Instagram hesabından şehit olan eşiyle ve oğluyla birlikte çektirdikleri aile fotoğrafını paylaşan Nihal Olçok, "Ne bu yağan yağmurlar, ne akan gözyaşı son 3 günümü, son 3 yılımı ben bilirim... herşeyin rengi değişti bende. Herşeyin tadı, herşeyin tuzu. Kahveyi artık yanlız içiyorum,bol şekerli az telveli. Kahvenin şekerini arttırdım ama nafile, ağzımın tadı yok. Afiyetim gitti sizinle birlikte. Hani üç günlüktü ya şu dünya,değilmiş onuda bildim. Her günün ayrı ayrı bedelini ödeyerek bildim. Siz bitti sandınız ve imtihan dediniz, benim ne imtihanın bitti ne de günlerim. Sadece gidenler değil ki ağladığım ve dua ettiğim, kalanlarda var bende, gidenlerden miras... Acı ve yük dolu üç yıl... Bitmek bilmeyen... "Bizsiz bizi bizden başkası anlamaz" Bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir... Özledim, en çokta kokunuz Özledim." ifadelerini kullandı.
— Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) July 15, 2019
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