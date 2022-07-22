Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, bir ismi daha kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona forması giyen Nigel Hayes-Davis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko´nun Johnathan Motley, Samet Geyik, Scottie Wilbekin ve Tonye Jekiri´den sonra 5´inci dış transferi oldu.

27 yaşındaki Hayes-Davis, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla Euroleague´de 4.1 sayı, 2.1 ribaund ve 3.9 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.