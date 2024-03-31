Niğde Belediye başkan adayları kimlerdir? Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye başkanı kimdir?
Niğde Belediyesi hangi partide? Niğde Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Niğde Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Niğde Belediyesini hangi parti kazandı ve Niğde Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Niğde yerel seçim sonuçları..
Niğde BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Niğde Belediye Başkanlığını 28032 alınan oy ve %37.13 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Emrah Özdemir kazanmıştır.
Niğde Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 5
Milliyetçi Hareket Partisi 1
Niğde BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİEMRAH ÖZDEMİR - AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı HULUS ÖZEN - CHP Niğde Belediye Başkan Adayı HAMDİ DOĞAN - MHP Niğde Belediye Başkan Adayı NAİM OSMAN EREM - İYİ Parti Niğde Belediye Başkan Adayı HASAN AKŞEN - VATAN Niğde Belediye Başkan Adayı İLHAN ŞAHİN - BĞMSZ Niğde Belediye Başkan Adayı MURAT TÜYLÜ - AB Niğde Belediye Başkan Adayı HİMMET GÖKTAŞ - BTP Niğde Belediye Başkan Adayı MAHMUT SAMİ KAYMAK - YTP Niğde Belediye Başkan Adayı BATUHAN KUŞÇU - HKP Niğde Belediye Başkan Adayı DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ - TKH Niğde Belediye Başkan Adayı İDRİS TURGUT - YENİDEN REFAH Niğde Belediye Başkan Adayı AZİZ DOĞAN - ZP Niğde Belediye Başkan Adayı ÜMİT GÜNGÖR - DEVA Niğde Belediye Başkan Adayı YONCA FATMA DEMİRCİ - DSP Niğde Belediye Başkan Adayı SERDAR POLAT - TKP Niğde Belediye Başkan Adayı MURAT GÜNGÖRDÜ - SP Niğde Belediye Başkan Adayı MELTEM SAN - HAKPAR Niğde Belediye Başkan Adayı BAŞAK CANER AKTAŞ - DEM Parti Niğde Belediye Başkan Adayı ADEM GÜNDOĞAN - MP Niğde Belediye Başkan Adayı SALİH YILDIRIM ŞENAY - DP Niğde Belediye Başkan Adayı FERHAT UZUN - HÜDAPAR Niğde Belediye Başkan Adayı
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